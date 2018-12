Handelsverzoening geeft Wall Street duwtje

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag duidelijk hoger gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden positief op de wapenstilstand in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Ook de olieprijzen zaten stevig in de lift.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent hoger op 25.826,43 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 2790,37 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent tot 7441,51 punten.

De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump spraken tijdens de G20-top in Argentinië af om negentig dagen geen nieuwe importtarieven in te voeren, met als doel om binnen die periode een handelsdeal te bereiken. China stemde er tevens mee in een grote hoeveelheid Amerikaanse producten af te nemen en het land zou bereid zijn om importheffingen op Amerikaanse auto’s te verlagen of zelfs af te schaffen.

De autobouwers General Motors (GM), Ford en Tesla stonden flink in het groen en handelsgevoelige bedrijven als Caterpillar en Boeing klommen tot 3,8 procent. Techbedrijven als Amazon, Apple, Netflix en Nvidia gingen tot zo’n 4 procent vooruit. Webwinkelgigant Amazon wist daarbij enige tijd Microsoft te verdringen als duurste bedrijf ter wereld.

De aandacht ging ook uit naar de in New York genoteerde Nederlandse chipmaker NXP Semiconductors (plus 2,8 procent). Chipfabrikant Qualcomm (plus 1,5 procent) ziet geen heil meer in een aankoop van NXP, nadat China liet weten een eventuele overname alsnog goed te keuren. De overnamedeal tussen Qualcomm en NXP ter waarde van 44 miljard dollar ketste eerder dit jaar af omdat Peking niet tijdig toestemming verleende.

Oliefondsen in New York profiteerden van de gestegen olieprijzen, na het bericht dat Saudi-Arabië en Rusland langer samen zullen optrekken bij het bepalen van de olieproductie. Deze week houdt oliekartel OPEC een vergadering over de productie. Verder werd bekend dat de Canadese provincie Alberta de olieproductie gaat verlagen om zo het overaanbod aan te pakken. In Alberta bevinden zich olierijke teerzandgebieden.

Een vat Amerikaanse olie steeg 4,5 procent in prijs tot 53,21 dollar. Brentolie kostte 4,3 procent meer op 61,99 dollar per vat. De euro was 1,1346 dollar waard, tegen 1,1358 bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.