Handelsverdrag EU en Mexico definitief rond

De Europese Unie en Mexico hebben een definitief akkoord gesloten over een nieuw handelsverdrag. Al in april vorig jaar bereikten de twee economische blokken een principeakkoord maar er moest nog een aantal ingewikkelde details worden ingevuld. Volgens EU-commissaris Phil Hogan (Handel) zijn ze er nu uit en is het vrijhandelsverdrag klaar voor ondertekening.

Het gaat om de vernieuwing en modernisering van een kleiner handelsverdrag uit 2000. Voor vrijwel alle producten zullen geen invoerrechten meer gelden, een voordeel van 100 miljoen euro voor de EU. Ook worden de douaneprocedures voor veel producten eenvoudiger. Het verdrag is naar verwachting goed voor de handel in landbouwproducten, financiële en telecomdiensten en de transportsector.

Hogan zei dat ondanks de coronacrisis een open en eerlijke handelsagenda van belang blijft en samenwerking na de pandemie essentieel is voor de wederopbouw van de economie en werkgelegenheid.