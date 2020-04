‘Handelsterugval coronacrisis mogelijk ergste sinds jaren 30’

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) waarschuwt dat de coronacrisis voor een van de grootste terugvallen in het internationale handelsverkeer en het internationale bruto inkomen in generaties kan zorgen. De WTO publiceerde woensdag twee scenario’s in een vooruitzicht.

In het positieve scenario is sprake van een terugval van het handelsvolume van 13 procent dit jaar. Volgend jaar zou de handel weer met 21 procent aantrekken. Als gevolg daarvan valt het bruto inkomen van alle landen samen terug met 2,5 procent, met een stijging van 7,4 procent in 2021. Mocht dat scenario uitkomen, zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de handel erger dan die van de recente kredietcrisis. In 2009 viel het handelsvolume tijdens die crisis terug met 12 procent en het globaal bruto inkomen met 2 procent.

Het pessimistische scenario is aanzienlijk grimmiger. In het ergste geval valt de wereldhandel met 32 procent terug dit jaar, gevolgd door een herstel van slechts 24 procent in 2021. Daarbij rekent de WTO op een verlies van het globaal bruto inkomen van 8,8 procent dit jaar en een herstel van 5,9 procent volgend jaar. Als die cijfers waarheid worden, is er sprake van de grootste terugval van de wereldhandel sinds de grote crisis van de jaren 30 in de vorige eeuw.

Het handelsverkeer in diensten is nog niet meegenomen in de cijfers van de WTO. Volgens de Wereldhandelsorganisatie zou die tak van handel wel eens het hardst geraakt kunnen worden door de coronacrisis en de beperkingen die overheden over de hele wereld instellen om de verspreiding van het virus in te dammen. In complexere productketens zoals die van elektronica en auto’s zal het handelsverlies groter zijn.