Handelsspanningen blijven beurzen domineren

De handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten zullen ook komende week een dominante rol spelen op de beurzen. Vorige week zorgde optimisme over toenadering tussen beide economische grootmachten in de handelsvete nog voor een rally op de financiële markten. Daarnaast wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt en volgen beleggers de ontwikkelingen rond de brexit. De beurzen in New York blijven maandag dicht vanwege Labor Day.

Zondag zijn nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen waaronder schoenen, kleding en andere consumentenproducten ingegaan. Peking sloeg gelijk terug met heffingen op Amerikaanse goederen en verklaarde nog meer vastberaden te zijn in het steeds verder escalerende handelsconflict met Washington.

Op macro-economisch gebied wordt het een vrij drukke week, naast het banencijfer uit de VS. Op Europees niveau gaat het bijvoorbeeld om informatie over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector, plus de producentenprijzen, economische groei en winkelverkopen in de eurozone. In Duitsland staan gegevens over de fabrieksorders en industriële productie op het programma. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt Nederlandse inflatiecijfers naar buiten.

In de VS wordt data gepubliceerd over onder meer de industrie en dienstensector, fabrieksorders en bouwuitgaven. De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, zal woensdag zijn zogeheten Beige Book naar buiten brengen, dat inzage geeft in de staat van de economie van de VS. Ook komen gegevens over de industrie en dienstensector in China naar buiten.

De bedrijfsagenda in Amsterdam is komende week vrij leeg. Ook in het buitenland is het relatief rustig met kwartaalberichten van bedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot vrijdag op de laatste handelsdag van augustus met een winst van 0,7 procent op 558,35 punten. Dat was de vijfde sessie met winst op rij. Ook elders in Europa waren plussen te zien. Op Wall Street werden vrijdag kleine uitslagen op de koersborden gezet in aanloop naar het lange weekeinde.