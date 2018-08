Handelsspanning drukt Wall Street omlaag

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend iets lager gesloten. Het sentiment op de beursvloeren werd gedrukt door oplaaiende handelsspanningen. Beleggers verwerkten verder de nodige kwartaalcijfers, onder meer van Walt Disney. Tesla bleef in de schijnwerpers staan na een reeks tweets van topman Elon Musk een dag eerder over het mogelijk van de beurs halen van de automaker.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 25.583,75 punten. De breder samengestelde S&P 500 sloot nagenoeg vlak op 2857,70 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 7888,32 punten.

De handelsvete tussen China en de Verenigde Staten hield de gemoederen bezig. De VS leggen China nog eens voor 16 miljard dollar aan importheffingen op. De heffing gaat 23 augustus in. China sloeg direct terug met heffingen van dezelfde orde van grootte per die datum.

Tesla won dinsdag nog 11 procent aan beurswaarde, maar zakte nu 2,4 procent. Musk meldde via Twitter dat hij overweegt het bedrijf bij een koers van 420 dollar per aandeel van de beurs te halen en dat de financiering al gereed is. Veel analisten vielen over de wijze waarop hij dat nieuws deelde. Volgens de Wall Street Journal onderzoekt beurswaakhond SEC de tweets. Als er nog geen financiering is terwijl Musk dat wél zegt is dat namelijk fraude.

Verder tikte Amazon (plus 1,3 procent) tussentijds een recordniveau aan en is druk bezig om binnenkort na Apple het tweede biljoenenbedrijf op de beurs ooit te worden. Apple bereikte die mijlpaal vorige week.

Entertainmentconcern Walt Disney boekte het afgelopen kwartaal meer winst op een hogere omzet. De resultaten werden vooruitgeholpen door enkele bioscoopsuccessen en goed presterende pretparken. Kenners hadden op meer gerekend en de zwaargewicht zakte 2,2 procent.

Snap zakte 6,8 procent. Het bedrijf achter de populaire app Snapchat heeft in het afgelopen kwartaal wat minder gebruikers gehad dan in het eerste kwartaal. Het is voor het eerst dat Snap een daling ziet bij gebruikersaantallen.

De olieprijzen zakten na een tegenvallend rapport over de olievoorraden. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent goedkoper op 66,75 dollar. Brentolie kostte 3,3 procent minder op 72,18 dollar per vat.

De euro was 1,1614 dollar waard, tegen 1,1601 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.