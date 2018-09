Handelsreuzen tuigen blockchainplatform op

Vijftien grote internationale bedrijven, waaronder Shell, ING, ABN AMRO en Rabobank, werken samen aan een op blockchain gebaseerd handelsplatform. Voor de ontwikkeling hebben ze samen een nieuwe onderneming opgetuigd, Komgo, die voor het jaar voorbij is online moet gaan.

Blockchain is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Het is vooral bekend van de bitcoin, dat ook op blockchain is gebaseerd. Het belangrijkste verschil met een gewone database is dat gegevens niet centraal worden opgeslagen, maar in een digitaal logboek waarvan alle deelnemers een kopie krijgen. Fraude moet daardoor snel op te merken zijn.

Komgo zal in eerste instantie vooral worden gebruikt om digitaal bestanden uit te wisselen en voor het delen van gegevens over kredieten en grondstoffen. Er bestaat al een ander blockchainplatform voor de wereldhandel, VAKT, maar dat heeft andere toepassingen. Er wordt gekeken of de twee systemen aanvullend naast elkaar kunnen worden gebruikt.