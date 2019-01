Handelsoverleg China en VS voorbij

Het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten is afgelopen. Een Amerikaanse delegatie was sinds maandag in Peking voor gesprekken met de Chinezen over de handelsvete tussen beide economische grootmachten. Oorspronkelijk zou alleen op maandag en dinsdag worden overlegd, maar woensdag werd verder gesproken.

Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken worden spoedig resultaten gemeld van het overleg. Een woordvoerder van het ministerie verklaarde dat de verlenging aantoont dat beide partijen serieus waren over de onderhandelingen. „Een goed resultaat is niet alleen goed voor China en de VS, maar ook goed nieuws voor de wereldeconomie”, aldus de zegsman.

Ingewijden hadden al laten weten dat op verschillende punten toenadering is bereikt tussen de landen. Ook de Amerikaanse president Donald Trump liet op Twitter weten dat de gesprekken erg goed verliepen.

Later deze maand zou op hoger niveau verder gepraat worden.