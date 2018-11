„Handelsoverleg China en VS hervat”

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin heeft vrijdag telefonisch gesproken met de Chinese vicepremier Liu He over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Dat meldden ingewijden. Naar verluidt brengt Liu op korte termijn een bezoek aan Washington om verder te praten.

Volgens de bronnen werd gesproken over een deal om de handelsspanningen tussen beide economische grootmachten te verminderen, maar leverde het gesprek geen concreet resultaat op. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping hadden twee weken telefonisch overleg over de handelsoorlog. De twee leiders hebben later deze maand een ontmoeting op de G20-top in Argentinië. Trump zou dan een handelsovereenkomst willen tekenen met Xi.

China en de VS hebben wederzijds importheffingen opgelegd. Trump beklaagde zich lange tijd over het handelstekort dat de VS heeft met China. Ook heeft hij China beschuldigd van oneerlijke handelspraktijken.