Handelsoptimisme stuwt Europese beurzen

De Europese beurzen zijn donderdag gesloten met duidelijke winsten. Beleggers putten hoop uit berichten over nieuwe onderhandelingen tussen China en de VS. Een opvallende verliezer aan het Damrak was bouwbedrijf VolkerWessels, dat met een pessimistische verwachting kwam bij de presentatie van zijn, volgens analisten, „solide” halfjaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,1 procent in de plus op 554,28 punten. De MidKap klom 1,6 procent tot 807,44 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,5 procent.

De hoofdindex in Milaan kreeg er 1,9 procent bij. Giuseppe Conte kan verder regeren als premier en mag een nieuw kabinet in Italië formeren. President Sergio Mattarella heeft hem daar donderdag officieel opdracht voor gegeven.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam eindigde staalconcern ArcelorMittal ruim aan kop met een winst van 3,9 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer profiteerde van een adviesverhoging door Bank of America en won 1,6 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste verliezer met een min van 1,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde VolkerWessels ruim 15 procent. Het bouwbedrijf verwacht net als branchegenoten dat de stikstofkwestie een „significante impact” zal hebben op bouw- en infraprojecten.