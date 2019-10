Handelsoptimisme helpt Nikkei vooruit

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een stevige winst geëindigd. De aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij een ontmoeting heeft met de Chinese vicepremier Liu He in het Witte Huis zorgde voor hoop op een handelsdeal tussen beide landen. Trump stelde verder dat zijn team „zeer goede onderhandelingen” met China heeft gevoerd.

De Nikkei in Tokio ging 1,2 procent hoger het weekeinde in op 21.798,87 punten. De hoofdindex won deze week 1,8 procent. Het was de eerste weekwinst in drie weken tijd. Zwaargewicht Fast Retailing dikte 2,6 procent aan. De eigenaar van kledingketen Uniqlo boekte voor het derde boekjaar op rij een recordwinst dankzij sterke verkopen in China en voorspelt een aanhoudende groei in het huidige boekjaar.

Seven & I Holdings steeg 4,9 procent. De grootste uitbater van kleine supermarkten in Japan kondigde een omvangrijke herstructurering aan, waarbij banen worden geschrapt en winkels worden gesloten. Yaskawa Electric zakte 0,7 procent. De Japanse maker van fabrieksrobots verlaagde zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 2,3 procent bij. Het Chinese olieconcern CNOOC won bijna 4 procent in Hongkong. De All Ordinaries in Sydney klom 0,9 procent en in Seoul dikte de Kospi 1 procent aan.