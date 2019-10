Handelsoptimisme blijft beurzen steunen

De Europese beurzen wonnen vrijdag opnieuw terrein. Beleggers wachten vooral op meer nieuws van het handelsfront. De Amerikaanse president Donald Trump liet weten dat zijn team goede onderhandelingen heeft gevoerd met China en dat hij vrijdag de Chinese vicepremier Liu He zal ontmoeten in het Witte Huis.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent in de plus op 572,70 punten. De MidKap dikte 1,1 procent aan tot 838,03 punten. De beurs in Frankfurt steeg bijna 2 procent en Parijs klom 1,2 procent. Londen won 0,3 procent.

Staalconcern ArcelorMittal was de grote winnaar in de AEX met een plus van 3,5 procent dankzij de handelshoop. Biotechnoloog Galapagos won 1,3 procent na positieve testresultaten van een behandeling tegen reuma van het bedrijf. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 1 procent.

In de MidKap klom bouwer BAM 2,7 procent na positieve ontwikkelingen bij het zeesluisproject in IJmuiden. Fagron won 0,8 procent na een handelsbericht. De toeleverancier aan apotheken zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen en deed goede zaken in Noord-Amerika. Analisten van KBC Securities spraken van sterke kwartaalcijfers.

Hugo Boss kelderde 13,5 procent in Frankfurt. Het Duitse modehuis verlaagde opnieuw zijn winstverwachting na tegenvallende verkopen in het afgelopen kwartaal. SAP steeg meer dan 7 procent. Topman Bill McDermott treedt per direct terug bij het Duitse softwareconcern. SAP kwam ook met voorlopige kwartaalcijfers. Die waren beter dan verwacht.

Publicis Groupe raakte bijna 14 procent kwijt in Parijs. Het Franse reclamebedrijf schroefde zijn winstverwachting opnieuw terug. Renault won ruim 3 procent. De automaker heeft topman Thierry Bolloré per direct de deur gewezen. Bolloré kwam aan het roer te staan na het ontslag van de in opspraak geraakte Carlos Ghosn. Hij wordt voorlopig opgevolgd door financieel directeur Clotilde Delbos.

De euro bleef onveranderd op 1,1016 dollar. De olieprijzen zaten in de lift na een vermoedelijke aanslag op een Iraanse olietanker die bij Saudi-Arabië in de Rode Zee vaart. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,9 procent tot 54,54 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder op 60,15 dollar per vat.