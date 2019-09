Handelsoptimise helpt AEX vooruit

De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine winsten zien. Uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, die stelde dat de handelsgesprekken met China begin oktober worden hervat, zorgden voor enig optimisme bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 576,45 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 829,63 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,2 procent.

Sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak was zorgtechnologiebedrijf Philips met een winst van 1,1 procent. Staalmaker ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 1 procent.

In de MidKap won TomTom 1,2 procent. De navigatiespecialist stelde tijdens een beleggersdag zijn optimale kapitaalpositie voor volgend jaar te onderzoeken en de mogelijkheid te bekijken om een nieuw aandeleninkoopprogramma op te starten. Het bedrijf kwam ook met doelstellingen voor de middellange termijn.

Op de lokale markt zakte Alumexx 5,5 procent. Beleggers verwerkten de halfjaarcijfers van de leverancier van onder andere aluminium ladders.

Metro Bank kelderde 10 procent in Londen. De noodlijdende Britse bank trok de uitgifte van een obligatielening in vanwege een gebrek aan interesse bij investeerders. In Parijs zakte Total 0,4 procent. Het Franse olie- en gasconcern wil zijn dividenduitkeringen verhogen.

In Brussel daalde AB InBev 0,6 procent. De beursgang van de Aziatische dochter van de biergigant levert omgerekend 5 miljard dollar op. De aandelen worden voor een prijs van 27 Hongkongse dollar naar de markt gebracht, wat aan de onderkant was van de eerder beoogde bandbreedte.

De Duitse reisorganisatie TUI won 0,3 procent. Het bedrijf handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar en bekijkt de gevolgen van het omvallen van branchegenoot Thomas Cook. Het aandeel won een dag eerder al ruim 6 procent na de val van zijn Britse concurrent.

De euro was 1,0989 dollar waard, tegen 1,0992 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 58,19 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 64,24 dollar per vat.