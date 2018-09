„Handelsoorlog slecht voor Duitse economie”

In de Duitse industrie leeft de angst dat het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten drukt op de vraag naar Duitse goederen. De Duitse ondernemingsorganisatie BDI is daarom negatiever geworden over de vooruitzichten voor de Duitse economie.

„Je kunt de onzekerheid die ontstaat zien en voelen. Een verdere escalatie van het handelsconflict zou natuurlijk ook Europa treffen, en met name de Duitse industrie die erg afhankelijk is van export”, zegt BDI-president Dieter Kempf. Volgens hem heeft het handelsgeschil tot nu toe Duitse bedrijven in directe zin nog niet erg getroffen maar het veroorzaakt wel enorme onzekerheid. China en de VS zijn Duitslands belangrijkste handelspartners.

De prognose voor de groei van Europa’s grootste economie in dit jaar bedraagt nu 2 procent. Eerder ging BDI nog uit van 2,25 procent groei. De voorspelling voor de export is tegelijkertijd verlaagd van een plus van 5 procent naar een toename met 3,5 procent. De Duitse groeivooruitzichten worden ook vertroebeld door de impasse in de brexitonderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie.