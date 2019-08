Handelsoorlog blijft beleggers bezighouden

De nieuwe beursweek staat waarschijnlijk weer voor een groot deel in teken van de handelsoorlog. De Amerikaanse president Donald Trump kwam vrijdagavond laat opnieuw met tariefsverhogingen voor geïmporteerde goederen uit China. Dit weekend bereikte de Verenigde Staten daarnaast een principeovereenkomst over een handelsdeal met Japan.

Vrijdag was al een turbulente beursdag. Nieuwe Chinese heffingen en de heftige reactie daarop van de Trump hielden de financiële markten in de greep. Daardoor eindigden de Amerikaanse beurzen stevig in het rood, en ook in Europa was sprake van koersverliezen.

Na de slotbel op Wall Street kondigde Trump weer nieuwe tariefsverhogingen aan. Het gaat om producten waar al tarieven voor waren vastgesteld. Die tarieven worden nu hoger. Volgens de president delft Amerika al jaren het onderspit bij handelsrelaties met andere landen en moet daar verandering in komen.

De deal tussen de VS en Japan op zondag had indirect ook iets met de handelsoorlog te maken. Volgens Trump heeft Japan onder meer toegezegd om landbouwproducten uit de VS te zullen kopen. Een van de grote twistpunten tussen China en de VS is dat de Chinezen juist geen Amerikaanse landbouwproducten zouden willen kopen.

De onzekerheid over de brexit drukt ook nog steeds op de markt. De Britse premier Boris Johnson heeft gezegd dat hij vindt dat zijn land wettelijk niet verplicht is om alle vertrekkosten te betalen aan de Europese Unie als er op 31 oktober geen akkoord is tussen Londen en Brussel over de brexit.

Beleggers krijgen komende dagen ook weer een hele reeks macro-economische cijfers om te verwerken. Er staat onder meer een update over het Duitse ondernemersvertrouwen op de agenda. Ook komen er gegevens over het consumentengetrouwen in diverse landen, de Amerikaanse handelsbalans en de Europese inflatie.

Aan het bedrijvenfront is het naar verwachting rustiger. De meeste grote bedrijven zijn onlangs al met hun resultaten over het tweede kwartaal gekomen. Aan het Damrak geven deze week funderingsspecialist Sif, bouwer VolkerWessels en beddenverkoper Beter Bed nog een kijkje in de boeken. Buiten Nederland komen onder meer levensmiddelenproducent Campbell Soup, juweliersketen Tiffany en computerfabrikant Dell met cijfers.