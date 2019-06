‘Handelsoorlog biedt kansen voor Nederland’

De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten kent niet alleen verliezers. Het conflict biedt ook kansen, bijvoorbeeld voor Nederlandse ondernemers die zaken willen doen met China. De Chinese webwinkelreus Alibaba probeert via speciale evenementen bedrijven uit Nederland en andere Europese landen te overtuigen hun producten in het Aziatische land op de markt te brengen.

„Als een land handelstarieven opwerpt voor een bepaald land zijn er altijd handelaren in weer een ander land die daarvan kunnen profiteren”, legt Roland Palmer uit. De voormalig Blokker-topman ging in 2016 aan de slag als hoofd Benelux bij Alibaba en is tegenwoordig verantwoordelijk voor diens betaaldienst Alipay in Europa.

Alibaba heeft met websites als taobao.com en tmall.com en supermarktketen Fresh Hippo platformen in handen waar Nederlandse bedrijven hun waren kunnen stallen. Zo heeft jeansmerk G-Star zijn weg naar China gevonden. De e-commercegigant doet ook zaken met Jacobs Douwe Egberts, FrieslandCampina, Philips, Heineken, Unilever en Shell.

Specifieke cijfers voor Nederland brengen de Chinezen zelden naar buiten. Palmer liet zich vorig jaar ontvallen dat honderden Nederlandse merken via Tmall een kleine 1,3 miljard euro aan omzet binnenhaalden. De opbrengsten zitten nog altijd stevig in de lift. Alibaba gaat komende jaren uit van groeicijfers van ten minste 20 procent. Dat is volgens Palmer een hele voorzichtige prognose, want voor Alibaba, dat vorig jaar omgerekend dik 49 miljard euro omzet draaide, zijn plussen van meer dan 50 procent allesbehalve ongewoon.

Hoofdeconoom Menno Middeldorp van Rabobank bevestigt dat de handelsoorlog kansen biedt voor Nederland. „Elk nadeel heeft zijn voordeel”, zegt hij. „Maar in eerste instantie zullen vooral industriële sectoren profiteren. Ook hangt het ervan af hoe lang de handelsoorlog voortduurt.” Middeldorp heeft een lijstje gemaakt van exportproducten waarmee Nederland met de VS concurreert. Dan staan elektrische apparaten en machines bovenaan. Voor Chinese bedrijven is het momenteel relatief duur om voor de Amerikaanse versies te kiezen, vandaar dat juist deze Nederlandse producten nu even extra interessant zijn.