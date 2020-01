Handelsminister VS zinspeelt op vergelding voor Europese CO2-taks

Plannen van de Europese Unie voor een CO2-belasting tegen buitenlandse bedrijven kunnen tot vergeldingsmaatregelen van de Verenigde Staten leiden. Dat zegt de Amerikaanse minister voor Handel, Wilbur Ross, in een interview met Financial Times.

„Het hangt van de vorm van CO2-belasting af, maar als het in essentie een protectionistische maatregel is, zoals met digitaks, zullen we met tegenacties komen”, verklaarde Ross tegenover de zakenkrant.

De Europese Commissie presenteerde eind vorig jaar haar ‘Green Deal’, een omvangrijk programma om klimaatveranderingen tegen te gaan. Daarbij werd ook bekend dat Brussel een vorm van importheffing overweegt op producten van vervuilende bedrijven buiten de EU. Die moet voorkomen dat resultaten van milieumaatregelen in de EU, die de Europese industrie op kosten jagen, teniet worden gedaan door goedkopere import uit landen waar minder strenge regels rondom uitstoot gelden.

De verwijzing naar digitaks van Ross gaat over een ander economisch pijnpunt tussen de VS en Europa. Het is de Amerikanen een doorn in het oog dat Frankrijk een omzetbelasting wil invoeren tegen grote internetbedrijven, om zo belastingontwijking tegen te gaan. Volgens het Witte Huis raakt die maatregel vooral Amerikaanse bedrijven, zoals Google, Facebook, Airbnb en Amazon. Vorige week sloten de twee landen een wapenstilstand in het conflict en beloofden ze samen te werken aan herziening van internationale belastingregels.