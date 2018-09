„Handelskift zet streep door beursgang Volvo”

De beursgang van de Zweedse automaker Volvo is voorlopig in de ijskast gezet. Dat meldt zakenkrant Financial Times maandag. Er zijn zorgen over de waardering van de autobouwer in het licht van de wereldwijde handelsoorlog. Eerder zou het Chinese moederbedrijf Geely een deel van de onderneming nog voor het einde van het jaar naar de beurs in Stockholm brengen.

Een beursgang is volgens Volvo-topman Hakan Samuelsson echter nog steeds een optie. Een erg realistische optie zelf, maar hij benadrukt in de krant wel dat „de timing optimaal moet zijn”. En juist de benodigde condities zijn niet optimaal. Net zoals veel andere grote autofabrikanten wordt Volvo geconfronteerd met een mogelijke verstoring van zijn activiteiten door de handelsbarrières die de Verenigde Staten opwerpt tegen China en Europa.

Volgens de recentste berichten zou de automaker gewaardeerd worden op 30 miljard dollar. Geely kocht de Zweedse automaker in 2010 voor 1,8 miljard dollar van Ford Motor. De Chinezen staken fors geld in het ontwerp van de auto’s die moesten wedijveren met luxe-modellen van met name Duitse makelij.