Handelshoop stuwt Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. Het sentiment op de handelsvloeren werd gestuwd door hoopgevende teksten van het handelsfront na een telefoontje tussen Washington en China. Zwaargewicht Amazon ging omlaag na een tegenvallend kwartaalbericht. Verder leek het einde in zicht van de miljarden verslindende staking bij General Motors (GM).

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 26.958,06 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent, tot 3022,55 punten, dicht bij zijn recordslot van eind juli. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,7 procent aan tot 8243,12 punten.

De VS en China zijn nader tot elkaar gekomen in het overleg over de eerste fase van een handelsakkoord, zo lieten de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin weten in een verklaring na een telefoongesprek vrijdag met de Chinese vicepremier Liu He.

Amazon zette voor het eerst in twee jaar tijd een lagere kwartaalwinst in de boeken. De vooruitzichten voor de feestdagenperiode waren ook teleurstellend en het aandeel zakte 1,1 procent.

Na zo’n veertig dagen leek er goed nieuws te komen voor GM (plus 2,6 procent). Vakbondsleden hebben volgens autobranchenieuwssite Auto News ingestemd met het vorige week bereikte onderhandelingsresultaat van vakbond United Auto Workers (UAW) met GM. De stakingen kostten na schatting al zo’n 2 miljard dollar.

Intel steeg ruim 8 procent. De chipmaker verraste in zijn handelsupdate met onder meer beter dan verwachte verkopen van technologie voor datacenters. Branchegenoot Nvidia kreeg een hoger advies opgeplakt door analisten van RBC en won bijna 4 procent. Andere chipmakers als Advanced Micro Devices (AMD) en Micron Technology stegen tot 3,1 procent.

Creditcardmaatschappij Visa zag zijn winst stijgen door meer betalingen van klanten en dikte 1 procent aan. Ook bij Verizon gingen de zaken goed, dankzij een flink aantal nieuwe mobiele abonnees, maar beleggers waren toch teleurgesteld. Het telecombedrijf leverde 0,4 procent in.

De euro was 1,1081 dollar waard, tegen 1,1086 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 56,67 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs, tot 62,00 dollar per vat.