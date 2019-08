Handelshoop stuwt sentiment op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen eindigden dinsdag stevig in de plus. Op Wall Street heerste een optimistische stemming omdat de Amerikaanse overheid nieuwe tarieven op bepaalde Chinese producten heeft uitgesteld tot later dit jaar. Ook zullen de Verenigde Staten en China hun handelsoverleg hervatten.

De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent hoger op 26.279,91 punten. De bredere S&P 500-index steeg ook 1,5 procent, tot 2926,32 punten, terwijl technologiebeurs Nasdaq 2 procent won tot 8016,36 punten.

De lijst van producten waarvoor de importheffingen voorlopig nog niet omhooggaan omvat onder meer mobiele telefoons, laptops, videogame-consoles, computermonitoren en bepaalde categorieën speelgoed, kleding en schoenen. Vandaar dat techbedrijven als Microsoft en Intel stevig in de lift zaten, met plussen tot bijna 3 procent. Speelgoedmaker Hasbro werd eveneens een kleine 3 procent meer waard. Ook winkelbedrijven Target en Best Buy deden het goed bij beleggers. Zij dikten tot meer 6 procent aan.

Het in New York genoteerde Chinese e-commercebedrijf JD.com ging verder bijna 13 procent omhoog dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Daarnaast wisten CBS (plus 1,4 procent) en Viacom (plus 2,4 procent) de aandacht op zich gericht. De mediaconcerns zijn een fusie overeengekomen ter waarde van bijna 12 miljard dollar.

Door de wegebbende handelszorgen zaten de olieprijzen behoorlijk in de lift. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 3,9 procent tot 57,07 dollar. Brentolie werd 4,6 procent meer waard op 61,27 dollar per vat. Goud, dat in mindere tijden een soort veilige haven is voor beleggers, ging juist in waarde omlaag.

Op de valutamarkt dikte de waarde van de Chinese munt yuan renminbi door het nieuws stevig aan ten opzichte van de dollar. Dat gold niet voor de Argentijnse peso, die wederom flink onderuit ging. Door een verkiezingsnederlaag van de zittende president Mauricio Macri is het volgens kenners twijfelachtiger geworden of het land zijn schulden nog wel kan afbetalen. De euro werd daarnaast verhandeld voor 1,1172 dollar, tegen 1,1181 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.