Handelshoop stuwt Europese beurzen

De Amsterdamse aandelenbeurs won maandag opnieuw terrein. Ook de andere Europese beurzen gingen verder vooruit na de koerswinsten op vrijdag. De hoop op een Amerikaans-Chinese handelsdeal bleef de stemming op de beursvloeren ondersteunen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 595,79 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 882,56 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen dikten tot 0,7 procent aan.

De Chinese krant Global Times meldde dat Peking en Washington een gedeeltelijke handelsdeal naderen. China zou ook werk willen maken van gesprekken over verdere akkoorden in de toekomst.

Sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal met een winst van ruim 2 procent. Takeaway sloot de rij met een verlies van 0,3 procent. Het bestuur van de Britse maaltijdbezorger Just Eat (plus 0,2 procent) schaart zich unaniem achter het fusievoorstel van Takeaway en raadt aandeelhouders aan niet in te gaan op het overnamebod van de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus (plus 0,1 procent).

Boskalis behoorde tot de kopgroep in de MidKap met een winst van 1 procent. De baggeraar heeft het resterende aandelenbelang in dochterbedrijf Horizon gekocht. Kunstmestproducent OCI (min 2,2 procent) was de sterkste daler na publicatie van de kwartaalresultaten.

Op de lokale markt maakte Curetis, dat ook met cijfers kwam, een koerssprong van bijna 23 procent. Het biotechnologiebedrijf verwacht een spoedige beslissing van de Amerikaanse toezichthouder FDA over bredere toelating van zijn diagnosesysteem Unyvero.

In Parijs klom Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) 1,7 procent. Het Franse luxeconcern neemt de Amerikaanse juweliersketen Tiffany over voor meer dan 16 miljard dollar. Novartis daalde 0,1 procent in Zürich. De Zwitserse farmaceut koopt de Amerikaanse biotechnoloog The Medicines voor zo’n 9,7 miljard dollar.

De euro was 1,1025 dollar waard tegen 1,1030 op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 58,07 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 63,79 dollar per vat.