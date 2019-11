Handelshoop stuwt Europese beurzen

De Europese beurzen zijn vrijdag met winsten het weekend in gegaan. Beleggers reageerden op uitspraken van onder meer de economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow dat de Verenigde Staten en China dicht bij een handelsdeal zijn. Eerder werd nog gevreesd dat de onderhandelingen waren vastgelopen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent in de plus op 598,96 punten. De MidKap dikte 1 procent aan tot 901,68 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent.

ArcelorMittal ging 2,5 procent vooruit en was daarmee de sterkste stijger in de AEX. Het staalbedrijf mag van het hooggerechtshof in India de overname van zijn failliete branchegenoot Essar Steel afronden. Verder waren chipgerelateerde bedrijven in trek na positieve cijfers van branchegenoten uit de Verenigde Staten. In Amsterdam zaten ASML, ASMI en Besi duidelijk in de lift, met plussen rond de 2 en 3 procent.