Handelshoop helpt beurzen vooruit

De Europese beurzen stonden maandag stevig in het groen. De hernieuwde hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China zorgde voor een goede stemming bij beleggers. Op het Damrak werd postbedrijf PostNL afgestraft na een tegenvallend handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent in de plus op 585,31 punten. De hoofdindex nadert daarmee de hoogste koers van dit jaar. De MidKap won 0,4 procent tot 878,08 punten. Parijs, Londen en Frankfurt klommen tot 1,1 procent.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsontwikkelingen waren in trek. Zo ging staalconcern ArcelorMittal aan kop in de AEX met een winst van 3 procent. Bij de middelgrote bedrijven wonnen AMG en Aperam 4,1 en 2,3 procent.

Vopak (min 3,2 procent) was de grootste daler bij de hoofdfondsen. Het tankopslagbedrijf hield zijn kwartaalomzet op peil, maar zag de bezettingsgraad dalen. In de MidKap stond PostNL onderaan met een min van 7 procent. De overname van rivaal Sandd drukte duidelijk op de resultaten van de postbezorger. PostNL liet tevens weten zijn posttarieven volgend jaar te verhogen.

Op de lokale markt steeg DPA Group 2,6 procent. De detacheerder profiteerde afgelopen kwartaal van de krapte op de arbeidsmarkt en zag de winst flink groeien. Biotechnoloog Vivoryon Therapeutics won 6,6 procent na een koopadvies van NIBC.

De automakers zaten in de lift. Volgens de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross worden de hogere invoertarieven die de VS willen instellen op auto’s uit Europa en Japan, mogelijk niet doorgevoerd. BMW, Daimler en Volkswagen klommen ruim 2 procent in Frankfurt. In Parijs steeg PSA 5 procent.

In Dublin werden de resultaten van budgetmaatschappij Ryanair beloond met een koerswinst van ruim 6 procent. Betaalbedrijf Wirecard won 4 procent in Frankfurt na aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Het Duitse zorgtechnologiebedrijf Siemens Healthineers dikte 6 procent aan dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers.

De euro was 1,1159 dollar waard, tegen 1,1169 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 56,61 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 62,20 dollar.