Handelshoop helpt beurzen vooruit

De Europese beurzen toonden dinsdag herstel. Berichten dat de Verenigde Staten en China nog altijd op zeer hoog niveau gesprekken voeren over het handelsconflict zorgden voor optimisme. Eerder werd gevreesd dat de recente arrestatie van een bestuurslid van het Chinese technologieconcern Huawei tot een verharding van het conflict zou leiden. Daarnaast bleven de brexit-ontwikkelingen de gemoederen bezighouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent hoger op 501,09 punten. De MidKap won ook 1,2 procent, tot 653,82 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,5 procent.

Grootste stijgers bij de hoofdfondsen waren tankopslagbedrijf Vopak en kabel- en telecomconcern Altice Europe met winsten van ruim 3 procent. Verlichtingsbedrijf Signify en verzekeraar Aegon waren de enige dalers met verliezen van 1,2 en 0,3 procent.

In de MidKap stond vastgoedbedrijf Wereldhave bovenaan met een plus van 4,7 procent na een adviesverhoging door ABN AMRO. Arcadis klom 3,1 procent. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau heeft 8 miljoen dollar gekregen voor een plan voor het afvalvervoer in New York. Beursintermediair Flow Traders was de sterkste daler met een min van 3,9 procent.

Vastned won 1,9 procent bij de kleinere bedrijven. Het winkelvastgoedfonds heeft zijn portefeuille de afgelopen tijd uitgebreid met vier winkelpanden, voor bijna 38 miljoen euro. Verder wil het concern door met topman Taco de Groot. Hij wordt voorgedragen voor herbenoeming tijdens de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering in april.

In Frankfurt ging de Duitse bouwmarktketen Hornbach meer dan 16 procent onderuit na een verlaging van de winstverwachting. WPP kreeg er in Londen 5,5 procent bij. De Britse reclamereus trekt miljoenen uit voor een eerder aangekondigde reorganisatie. De onderneming gaat onder meer kantoren sluiten en samen voegen. Daarbij gaan duizenden banen verloren.

De euro was 1,1382 dollar waard, tegen 1,1369 dollar een dag eerder. Het Britse pond bleef onder druk staan na het uitstel van de stemming in het Britse parlement over de brexitdeal. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 51,41 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 60,42 dollar per vat.