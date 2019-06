Handelshoop geeft Wall Street steun in de rug

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag op winst gesloten. Beleggers reageerden op berichten over een mogelijk uitstel van importheffingen op goederen uit Mexico. Ook verwerkten ze het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 25.720,66 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,6 procent omhoog tot 2843,49 punten en techbeurs Nasdaq dikte 0,5 procent aan, tot 7615,56 punten.

Berichten dat de Verenigde Staten een Mexicaans verzoek tot uitstel van importheffingen in beraad heeft, leidde tot optimisme op de beurzen. Mexico wil de onderhandelingen voortzetten, maar de tijd voor de heffingen maandag van kracht worden is beperkt. President Donald Trump hield tot nu toe vol dat de heffingen maandag ingaan.

Trump zette ook China verder onder druk. Hij gaf aan de tarieven op nog eens 300 miljard dollar aan Chinese goederen te kunnen verhogen. Peking kondigde vrijwel tegelijkertijd aan de handelsstrijd tot het einde toe vol te zullen houden.

Automakers stonden om verschillende redenen in de belangstelling. Fiat Chrysler werd 0,8 procent hoger gezet. Het Italiaans-Amerikaanse autoconcern, dat ook een notering heeft op Wall Street, heeft zijn voorstel voor een fusie met Renault ingetrokken, nadat het bestuur van het Franse autobedrijf de beslissing over de deal wilde uitstellen.

Tesla ging 4,8 procent omhoog na berichten van ingewijden dat de fabrikant van elektrische auto’s in het tweede kwartaal een recordverkoop in Noord-Amerika zal behalen. Verder maakte Ford Motor (min 0,3 procent) bekend een buitengewone last te nemen van 650 miljoen dollar voor de sluiting van een benzinemotorenfabriek in Wales.

Boekhandel Barnes & Noble steeg haast 30 procent na berichten dat Elliott Management dicht bij een deal is om het bedrijf te kopen en van de beurs te halen. Techbedrijf Google (plus 0,3 procent) kocht cloudanalysedienst Looker voor 2,6 miljard dollar.

De euro noteerde op 1,1273 dollar tegenover 1,1299 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent meer op 53,17 dollar. Brentolie werd 2,8 procent duurder op 62,30 dollar per vat.