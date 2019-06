Handelshoop en Iran beheersen beursweek

De komende beursweek staat in het teken van een mogelijke doorbraak in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping ontmoeten elkaar in Japan bij de G20-top. Ze gaan mogelijk proberen de vastgelopen onderhandelingen los te trekken.

Trump legde China al een fors aantal importheffingen op, waarop het Aziatische land telkens terugsloeg. De Amerikaanse president dreigde al eerder dat hij ook op de laatste 300 miljard dollar aan Chinese goederen, die jaarlijks van China naar de VS worden uitgevoerd, een heffing van 25 procent kan opleggen. Aan dat dreigement heeft hij vooralsnog geen gevolg gegeven. China hamert er tegelijkertijd op dat overleg op basis van gelijkwaardigheid de enige manier is om tot een oplossing te komen.

Aan de andere kant houden beleggers ook nauwlettend de ontwikkelingen tussen de VS en Iran in de gaten. Trump kondigde dit weekeinde aan meer economische sancties tegen Iran in te stellen. Dat doet hij als vergelding voor het neerschieten van een Amerikaanse drone. De spanning rond Iran zorgde afgelopen dagen al voor gestaag oplopende olieprijzen.

Qua bedrijvennieuws is de agenda in Nederland, op een aantal aandeelhoudersvergaderingen na, nagenoeg leeg. In het buitenland geven enkele bedrijven een kijkje in de boeken. Onder meer pakketbezorger FedEx, kledingmerk Hennes & Mauritz, sportmerk Nike en levensmiddelenmaker Kraft Heinz presenteren cijfers.

Qua macro-economische cijfers is er een volle agenda, met onder meer nieuwe data over de economische groei in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ook komen er cijfers over de inflatie in Europa. Vanuit Amerika kunnen beleggers rekenen op diverse cijfers over de stand van de huizenmarkt, maar ook de economische groei en het consumentenvertrouwen staan op het programma.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot vrijdag 0,2 procent lager op 562,39 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 778,66 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,2 procent. Ook in de VS gingen de beurzen omlaag. De Dow-Jonesindex verloor 0,1 procent op 26.719,13 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,1 procent naar 2950,46 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,2 procent in tot 8031,71 punten.