Handelshoop en ECB-steun stuwen Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een stevige winst gesloten. Beleggers reageerden op de berichten over een mogelijke tussendeal in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast verwerkten de markten de nieuwe steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB), die de depositorente verlaagde en opnieuw maandelijks obligaties gaat inkopen om de afzwakkende economie te stimuleren.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 1,1 procent hoger het weekeinde in op 21.988,29 punten en bereikte het hoogste niveau sinds de eerste week van mei. De hoofdindex kreeg er deze week 3,7 procent bij. Dat is de grootste weekwinst in acht maanden. Telecomconcern SoftBank en retailer Fast Retailing, twee zwaargewichten in de index, klommen 3,2 en 0,6 procent.

Yahoo Japan won 4,9 procent. Het internetbedrijf liet donderdag weten online kledingverkoper Zozo over te nemen voor 3,7 miljard dollar om beter te kunnen concurreren met webwinkelgigant Amazon. Zozo daalde 0,5 procent. Een dag eerder steeg het aandeel ruim 13 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent hoger. Adviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump hebben gepraat over een interim-handelsdeal tussen de VS en China. Daarbij zouden importtarieven op Chinese goederen uitgesteld kunnen worden en in bepaalde gevallen zelfs ongedaan gemaakt. De All Ordinaries in Sydney klom een fractie. In China en Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.