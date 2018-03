Handelsgesprekken stuwen Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een stevige winst gesloten. Beleggers waren optimistisch over de gesprekken tussen de Verenigde Staten en China en hoopten dat een grote handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten kan worden vermeden. Ook elders in het Verre Oosten gingen de beursgraadmeters vooruit.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 2,7 procent hoger op 21.317,32 punten. Vooral de Japanse exportbedrijven profiteerden van de afgenomen vrees voor een wereldwijd handelsconflict. Chipgerelateerde bedrijven als Advantest, Sumco en Tokyo Electron, die veel producten afzetten in het buitenland, stegen tot 2,9 procent. Technologiebedrijf Panasonic en automaker Toyota wonnen 5 en 3,8 procent.

De All Ordinaries in Sydney dikte 0,7 procent aan en in Seoul klom de Kospi 0,6 procent. De beurs in Shanghai kreeg er 0,7 procent bij en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus, onder aanvoering van telecom- en technologiebedrijven.