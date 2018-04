Handelsconflict VS en China laait weer op

China zal hard terugslaan als de Verenigde Staten weer met extra heffingen voor Chinese producten komen. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel laten weten in reactie op nieuwe dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump. Het handelsconflict tussen de twee grootste economieën ter wereld laait daardoor weer op.

Trump overweegt voor nog eens 100 miljard dollar (82 miljard euro) aan importheffingen op te leggen op Chinese producten die richting de VS komen. Volgens de Amerikaanse president is zijn voorstel een antwoord op de „oneerlijke vergelding” van China op eerdere Amerikaanse heffingen.

De Amerikaanse regering gaf tegelijkertijd aan dat ze bereid is om met China om de tafel te gaan zitten. „Maar alleen als er serieuze bedoelingen zijn”, zei een hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris.

In Peking wordt echter alweer gesproken van „nieuwe alomvattende maatregelen” om de belangen van het land te beschermen als de Amerikanen vasthouden aan hun protectionistische gedrag. China herhaalde verder dat het geen handelsoorlog wil, maar dat het ook niet bang is voor zo’n oorlog. De Chinezen vinden sowieso dat het huidige handelsconflict is uitgelokt door de VS.

„Ridicuul.” Zo omschreven de Chinese commentaren het voorstel van Trump in de staatsmedia. „Deze nieuwste intimidatie bevestigt de diepe arrogantie van de Amerikaanse elites in hun vooringenomenheid jegens China”, tekende de Chinese krant Global Times op.