Handelsconflict VS en China escaleert

China slaat terug in het escalerende handelsconflict met de Verenigde Staten, nu de Amerikaanse regering met meer importheffingen op Chinese producten is gekomen. China kondigde aan tarieven van 25 procent in te voeren voor 106 Amerikaanse producten waaronder sojabonen, vliegtuigen, auto’s en chemicaliën.

De exacte ingangsdatum van de invoerheffingen wordt later bekendgemaakt. De waarde van de importgoederen bedroeg vorig jaar 50 miljard dollar. De Chinese overheid had al gewaarschuwd snel met tegenmaatregelen te komen op de nieuwste ronde heffingen uit Washington.

China is van mening dat de Amerikaanse heffingen in strijd zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Er wordt een zaak aangespannen door Peking bij de WTO.

De Amerikaanse regering maakte eerder bekend op meer dan 1300 Chinese producten extra heffingen te gaan opleggen. Het gaat vooral om hightech-producten, waaronder halfgeleiders, pacemakers en protheses. Ook staan er grondstoffen voor medicijnen als insuline en antidepressiva op de lijst. Deze goederen hadden eveneens een waarde van 50 miljard dollar. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt China van diefstal van intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven.

China kondigde maandag al invoerheffingen aan op 128 Amerikaanse importproducten zoals varkensvlees en wijn, in reactie op de door Trump ingevoerde importheffingen voor staal en aluminium.