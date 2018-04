„Handelsconflict risico voor Nederland”

Een escalerend handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China is risicovol voor de Nederlandse industrie, stelt het ING Economisch Bureau. Vooral bedrijven die machines voor industrieën leveren, kunnen daar last van krijgen. Te strenge maatregelen van beide grootmachten kunnen industrieën schaden, waardoor bedrijven geen of minder nieuwe machines aanschaffen.

De VS en China hebben op verschillende producten over en weer importheffingen in het leven geroepen. Daarbij gaat het vooral om de auto-industrie, techindustrie en voedsel en landbouwproducten. Nederland maakt voor al die bedrijfstakken machines waarvan tot 30 procent aan bedrijven uit de twee economische grootmachten wordt verkocht.

Een handelsconflict biedt ook kansen voor Nederlandse bedrijven. Een deel van de producten die door heffingen duurder zijn geworden, zal door de VS en China uit andere landen zoals Nederland gehaald worden. Dat gaat echter om kleinere bedragen dan de machine-export door Nederlandse bedrijven.