Handelsconflict drukt op Chinese beurzen

De Chinese aandelenbeurzen gingen maandag omlaag. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China in de gaten. De Chinese minister van Handel liet afgelopen weekeinde weten dat de twee landen afgelopen week „constructieve” gesprekken hebben gevoerd in Washington. In Japan hadden beleggers een vrije dag.

China en de VS zullen de komende weken weer handelsgesprekken voeren. Wall Street stond afgelopen vrijdag onder druk na het afzeggen van een bezoek van een Chinese delegatie aan Amerikaanse landbouwstaten. Peking had juist beloofd om meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. De Amerikaanse president Donald Trump zei op zijn beurt alleen genoegen te nemen met een volledige handelsdeal met China en dat het land meer moet doen dan alleen het kopen van meer landbouwproducten.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 0,8 procent kwijt. In Hongkong leidde het pro-democratische protest afgelopen weekend opnieuw tot felle confrontaties met de politie. Bedrijven gerelateerd aan het Chinese conglomeraat Fosun, grootaandeelhouder van Thomas Cook, stonden onder druk. Fosun stelde het te betreuren dat het niet is gelukt de noodlijdende Britse reisorganisatie te redden. Fosun Tourism zakte 5,5 procent en Fosun International daalde 1 procent.

De Zuid-Koreaanse Kospi stond vrijwel vlak. De All Ordinaries in Sydney dikte 0,4 procent aan. Het Australische oliebedrijf Beach Energy klom 2,3 procent na berichten dat de herstelwerkzaamheden aan de beschadigde oliefaciliteiten van Saudi Aramco veel langer kunnen gaan duren dan het Saudische staatsolieconcern zelf beweert.