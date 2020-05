Handelsbarrières treffen Nederlandse ondernemers in buitenland

De coronacrisis raakt ook Nederlandse ondernemers in het buitenland hard. Dat meldt ondernemersorganisatie VNO-NCW op basis van een onderzoek onder internationaal opererende Nederlandse (mkb-)bedrijven, uitgevoerd door NLinBusiness. Zowel binnen als buiten de EU ervaart 60 procent van de onderzochte bedrijven groeiende handelsbarrières. Ook verwachten de bedrijven bijna de helft minder omzet te draaien in 2020 dan eerder.

750 mensen die in het buitenland werken, deden mee aan het onderzoek. Daarvan heeft 62 procent een eigen bedrijf, 32 procent werkt voor een buitenlandse vestiging van een Nederlands bedrijf, en 6 procent valt in de categorie ‘overig’. De verwachte schade door de coronacrisis wordt volgens de onderzochte werkenden vooral veroorzaakt door het wegvallen van klanten en orders, problemen met de kasstroom en verstoringen in de leveringsketen.

„Voor Nederland is dit extra zuur, omdat we als open economie juist sterk afhankelijk zijn van internationale handel. We moeten er alles aan doen om de netwerken van deze ondernemers in stand te houden. Dat is essentieel voor onze concurrentiepositie op die markten op langere termijn,” aldus Edo Offerhaus, directeur van NLinBusiness.

NLinBusiness voerde het onderzoek uit in zo’n vijftien landen. Nabije markten als Duitsland, Frankrijk, België en Spanje zijn meegenomen, net als verre markten zoals Chili, Indonesië, Maleisië en Vietnam.