Handelsbanken breidt uit in Nederland

De Nederlandse tak van Handelsbanken breidt uit. De van oorsprong Zweedse bank, die Nederland beschouwt als een van zijn thuismarkten, wil meer filialen openen in thuismarkten en daarvoor ook meer mensen aannemen.

Handelsbanken is een van de weinige grote banken die vasthoudt aan een strategie die draait om veel fysieke kantoren. De meeste andere banken verschuiven steeds meer naar digitale dienstverlening. Handelsbanken opende afgelopen jaar twee nieuwe vestigingen in Nederland en heeft er hier nu 29. Daar werken ruim 300 medewerkers.

Bij Handelsbanken als geheel worden de komende vier jaar 1600 banen geschrapt. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat daarbij niemand wordt ontslagen. Verder maakte de topman van het concern, Anders Bouvin, zijn vertrek per volgend jaar bekend.

Bouvin zei in een toelichting vast te houden aan zijn strategie van zichtbaarheid voor de klant. Wel wordt het bedrijf gestroomlijnd. „De efficiencymaatregelen die zullen leiden tot een afname van 1600 voltijdsbanen zullen vooral gericht zijn op administratieve taken. Daardoor kunnen we nog meer waarde halen uit onze filialen.”

De nettohandelsinkomsten van het bedrijf bleven in het derde kwartaal achter bij de verwachtingen van analisten. De nettohandelsinkomsten zakten met 1 procent tot 7,9 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo’n 762 miljoen euro. De nettowinst zakte ook met 1 procent tot 4,1 miljard kroon.