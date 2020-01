Handel met Iran al opgedroogd voor liquidatie Soleimani

De oplopende spanningen naar aanleiding van de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani zullen de handel tussen Nederland en Iran amper raken. Die was al grotendeels opgedroogd door sancties van president Trump. Dat verwacht econoom Marjolijn Jaarsma van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De handel met Iran leefde in 2016 op nadat de internationale sancties werden opgeheven naar aanleiding van de atoomdeal met het land. Daar kwam een eind aan in 2018, toen de Amerikaanse president Donald Trump uit de atoomdeal stapte en nieuwe sancties aankondigde. De VS dreigden met maatregelen als landen dit voorbeeld niet zouden volgen.

Vorig jaar tot en met oktober importeerde Nederland voor 10 miljoen euro aan goederen uit Iran. Twee jaar eerder was dat nog zo’n 560 miljoen euro. Nederland voerde vooral aardolieproducten in uit Iran en doet dat nu bijna niet meer. De export naar Iran bedraagt nog bijna 380 miljoen euro, ongeveer evenveel als voor de atoomdeal. In Nederland zijn ook nauwelijks Iraanse bedrijven actief, volgens het CBS maximaal vijf.