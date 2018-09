Handel Italiaanse banken stilgelegd

De handel in aandelen van Italiaanse banken op de beurs in Milaan is vrijdag aan het begin van de middag stilgelegd na stevige koersverliezen. De grote banken UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena en Mediobanca lieten voor de stillegging koersverliezen tot bijna 7 procent optekenen. De hoofdindex FTSE MIB in Milaan ging bijna 4 procent omlaag.

De bankensector ging onderuit nadat de nieuwe Italiaanse regering het begrotingstekort voor 2019 had vastgesteld op 2,4 procent, terwijl de financiële markten hadden gehoopt dat de overheid de uitgaven zou terugdringen en het tekort rond de 2 procent zou uitkomen. Daardoor staken de zorgen de kop op dat door de plannen de toch al torenhoge schuld van Italië verder zal stijgen.

Ook de euro kwam onder druk te staan door de Italiaanse onrust. De eenheidsmunt zakte voor het eerst in twee weken tot onder 1,16 dollar.