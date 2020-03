Hamsterwoede leidt tot topomzet voor supermarkten

Nederlandse consumenten die vanwege het coronavirus zaken als zeep, toiletpapier en houdbaar voedsel insloegen, hebben voor een forse omzetstijging gezorgd voor de supermarkten. Volgens onderzoeksbureau Nielsen werd er vorige week voor 998 miljoen euro uitgegeven in de supermarkten. Alleen in de kerstweek van 2017 gaven Nederlandse consumenten in één week meer uit.

De omzet lag een derde hoger dan in dezelfde week vorig jaar. „Dat viel te voorspellen als we kijken naar andere landen die ons zijn voorgegaan”, meent directeur Benelux Johan Vrancken van Nielsen.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) liet eerder weten dat Nederlanders massaal voorraden blijven aanleggen, ondanks dringende oproepen van onder anderen premier Mark Rutte om dat niet te doen. Supermarkten worden vaker bevoorraad dan normaal. Zo wordt geprobeerd de schappen gevuld te houden.