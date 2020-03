‘Hamstergedrag leidt soms tot lege schappen bij Albert Heijn’

Hamstergedrag vanwege paniek over het nieuwe coronavirus heeft bij Albert Heijn in diverse supermarkten in het land tot lege schappen geleid. Volgens een woordvoerster van de grootgrutter uit Zaandam gaat de bevoorrading nog wel gewoon door. „We blijven hard lopende producten aanvullen waar mogelijk.”

Veel gekochte producten zijn bijvoorbeeld handgels, zakdoekjes, zeep en reinigingsdoekjes. De grootste supermarktketen van Nederland merkte ook een stijging in de vraag naar houdbare producten en toiletpapier. Door alle drukte raakten bepaalde artikelen in sommige winkels donderdag tijdelijk uitverkocht.

Het werd vooral erg druk in de supers nadat premier Mark Rutte vergaande maatregelen aankondigde om de verspreiding van het nieuwe coronavirus binnen de perken te houden, weet de zegsvrouw. Ook online liep het storm bij Albert Heijn. Op sommige momenten was het donderdag zo druk in de webshop dat het even niet mogelijk was om online artikelen te bestellen.

Ondanks het coronavirus blijft het voor klanten de komende tijd gewoon mogelijk om boodschappen te doen bij hun Albert Heijn in de buurt. „In de winkels raden we mensen aan afstand te houden. En we doen een dringend beroep op klanten om te pinnen bij het betalen. Bij contant betalen komen klant en kassamedewerker vaak met elkaar in aanraking en dat is vanwege het coronavirus ongewenst.”