‘Hamsteren kan nog weken aanhouden’

Het hamstergedrag van consumenten in de supermarkten kan nog enkele weken aanhouden. Dat stelt marktonderzoeker IRI die de gegevens van enkele andere landen vergeleek. Zo groeide de omzet van de supermarkten in Italië twee weken lang hard. De derde week zijn de omzetten in dat land nog altijd hoog, maar nemen ze niet meer toe. Franse consumenten begonnen een week later met hamsteren. In de twee weken waar cijfers van zijn, namen de omzetten stevig toe.

Wat verder opvalt is dat men overal veel toiletpapier inslaat, net als schoonmaakproducten en voorverpakt voedsel. Die productgroepen blijven ook na enkele weken nog altijd populair. Wel merkt IRI op dat in Italië de categorie vers voedsel de laatste week ook gretig aftrek vindt. Zaken als cosmetica, lampen, pannen en dergelijke worden juist minder vaak verkocht dan in normale weken.

IRI becijferde verder dat de omzet in de Nederlandse supermarkten afgelopen week net niet de miljard euro aantikte, een stijging van ongeveer een derde ten opzichte van een normale week in maart. De omzet van drogisterijen ging ongeveer met een vijfde omhoog, terwijl de gemakswinkels zoals AH to go en Jumbo city juist 8 procent minder omzet behaalden, waarschijnlijk omdat een deel van de mensen thuis ging werken. Bij slijterijen bleef de omzet ongeveer gelijk.