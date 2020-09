‘Halvering verhuurderheffing levert economische groei op’

Een halvering van de afdracht die de woningcorporaties aan de overheid moeten doen, zou de economie tussen 2022 en 2025 met 5 miljard euro doen groeien. Ook kunnen er in die periode 60.000 voltijdsmedewerkers aan de slag in de bouw en ondersteunende sectoren als de corporaties die verhuurderheffing in woningbouw en verduurzaming kunnen steken, concludeert economisch onderzoeksbureau SEO.

In het in opdracht van de koepel van woningcorporaties Aedes uitgevoerde onderzoek wordt gesteld dat het halveren van de heffing niet alleen op korte termijn winst oplevert, maar ook op de langere duur. Dan kunnen de corporaties 20 miljard euro extra investeren. Dat zou leiden tot 38 miljard euro meer omzet voor bouwbedrijven en toeleveranciers, 180.000 voltijdsbanen en een economische groei van 18 miljard euro.

Diezelfde investeringsruimte zou ook bereikt kunnen worden door de huur van alle corporatiewoningen de komende jaren met 0,5 procent meer dan de inflatie te verhogen. Huurders kunnen daardoor wel makkelijker in de problemen komen. „‘Daar zijn wij faliekant tegen”, zegt Aedes-voorzitter Martin van Rijn. „Sowieso willen we extra belastingen niet op huurders verhalen, zeker niet in deze tijd. Gelukkig ziet iedereen dat nu in.”

Als de heffing volledig in stand blijft, lopen verschillende corporaties al binnen vijf jaar tegen tekorten aan. Op de langere termijn ontstaat er bij alle corporaties samen een tekort van 31 miljard euro door de heffing, waar de woningbouwverenigingen al jaren tegen te hoop lopen. „Als je dat in één keer op wilt lossen: schaf de heffing helemaal af. Dan kunnen we ook weer aan de slag met middenhuurwoningen, waar mensen om schreeuwen.”