‘Halfvolle veerboot is strop voor ondernemers op Wadden’

Halfvolle veerboten zorgen voor grote problemen voor ondernemers op de Waddeneilanden. Overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zorgen ervoor dat er veel minder passagiers mee mogen met de veerdiensten en dus ook minder toeristen. Het Vakcentrum voor zelfstandig retailondernemers heeft een noodkreet naar het kabinet gestuurd. Het waarschuwt voor ernstige economische gevolgen voor ondernemers op de eilanden deze zomer.

„Toerisme is van levensbelang op de eilanden”, zegt Hans Verweij van het Vakcentrum. Hij schat dat het totaal aan gemiste inkomsten op de eilanden Terschelling, Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog bij elkaar alleen al in zes weken zomervakantie meer dan 50 miljoen euro is. Vanaf 1 juni mag er 40 procent van het normale aantal reizigers mee met de Waddenveren. „Toeristen zien nu af van een vakantie omdat het vaak onmogelijk is om de terugreis op het gewenste tijdstip of de gewenste dag te reserveren”, aldus Verweij.

Het Vakcentrum heeft het kabinet drie oplossingen voorgesteld. De makkelijkste en goedkoopste zou zijn om de capaciteit van de veerboten voor 60 procent te benutten in plaats van voor 40 procent. Andere opties zouden zijn om meer veerboten in te zetten of ze vaker te laten varen. „Die opties vragen om extra inzet van personeel en extra brandstof. Het overvaren van personen is nu al verliesgevend, dus dit zou zonder overheidsbijdrage niet mogelijk zijn”, aldus het Vakcentrum.