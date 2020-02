‘Half miljoen huurwoningen zijn blinde vlek in Klimaatakkoord’

Ongeveer een half miljoen oudere huurwoningen dreigen over het hoofd te worden gezien als het gaat om aanpassingen die moeten worden gedaan vanwege het Klimaatakkoord. Daarvoor waarschuwt belangenorganisatie Vastgoed Belang, die onder meer duizenden kleine verhuurders vertegenwoordigt, zoals bijvoorbeeld oud-bakkers en groenteboeren die hun voormalige winkel verhuren.

Kleine verhuurders vallen momenteel buiten de boot wat betreft subsidieregelingen van de overheid, vindt de organisatie. Veel stimuleringsmaatregelen, zoals de gebouwgebonden financiering, zijn bestemd voor verenigingen van eigenaren (vve) of mensen die in het eigen huis wonen. „Dat is onbegrijpelijk, omdat juist de kleine verhuurders niet zomaar 20.000 tot 50.000 euro op de plank hebben liggen. Bij verduurzaming gaat het al snel om zulke bedragen”, klinkt het.

Volgens Vastgoed Belang valt juist bij de woningen van deze particulieren, die de panden vaak als pensioenvoorziening aanhouden, veel te winnen op het vlak van energiebesparing. Die huurwoningen zijn vaak vanwege het bouwjaar matig of slecht geïsoleerd.