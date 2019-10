‘Halen VN-duurzaamheidsdoelen nog ver weg’

Bedrijven, de overheid en andere organisaties doen nog te weinig om echt te verduurzamen. Terwijl veel van hen zeggen achter duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te staan, boeken ze maar weinig resultaat om die te bereiken. De Sociaal-Economische Raad (SER) maant Nederland daarom haast te maken met concrete stappen voor verduurzaming.

Bijna tweehonderd landen, waaronder Nederland, hebben afgesproken te ijveren voor het halen van zeventien duurzaamheidsdoelen van de VN. Het gaat bijvoorbeeld om het uitroeien van honger en armoede, het tegengaan van ongelijkheid en actie tegen klimaatverandering.

Dit moet in 2030 zijn bereikt, maar volgens de SER gaat dit in het huidige tempo niet lukken. In Nederland laat het kabinet volgens het adviesorgaan nu nog na eensgezind uit te dragen dat de VN-doelen belangrijk zijn. Die doelen worden nog vooral gezien als zaak voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, terwijl alle ministeries zich er hard voor zouden moeten maken.

Zo’n eenduidige boodschap uit Den Haag zou volgens de SER helpen om meer bedrijven achter de duurzaamheidsdoelen te krijgen. In theorie verwacht de regering dat alle internationaal actieve Nederlandse ondernemingen zich houden aan richtlijnen voor maatschappelijk ondernemen, maar afspraken daarover zijn nog lang niet door alle bedrijven gemaakt.

Sectorbrede afspraken met praktische richtlijnen zouden een goed middel zijn om de abstractere duurzaamheidsdoelen van de VN te halen, stelt de SER. Belangrijk onderdeel van de richtlijn is bijvoorbeeld dat bedrijven bij al hun toeleveranciers nagaan of er geen misstanden als uitbuiting, kinderarbeid of milieudelicten plaatsvinden in hun productieketen.