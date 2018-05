Hagel kost glasteelt „tientallen miljoenen”

Een tiental glastuinbouwbedrijven in Limburg heeft flinke schade opgelopen door hevige hagel in de nacht van zondag op maandag. Veel daken van kassen in de omgeving van Venlo sneuvelden door de hagelstenen. Dat leverde voor tientallen miljoenen euro’s schade op, laat de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) weten.

Onder de getroffen glastuinbouwers zitten groente en fruittelers. Omdat er glas tussen die voedselwaren is terechtgekomen, moeten veel partijen worden weggegooid. Het precieze schadebedrag staat nog niet vast, omdat het bij veel glastuinbouwers onduidelijk is hoeveel ze van hun gewassen moeten weggooien.