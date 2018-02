Hackers gebruikten Tesla voor cryptomunten

Een cloudsysteem van Tesla is door hackers gebruikt om cryptomunten mee te delven. Dat ontdekten cybersecurity-onderzoekers van het bedrijf RedLock. Het zogeheten cryptojacken van systemen, een verwijzing naar het Engelse woord voor kapen, komt steeds vaker voor.

De maker van onder meer elektrische auto’s werd getroffen doordat inloggegevens van een cloudsysteem op een onbeveiligde computer stonden. Tesla dichtte het lek naar eigen zeggen binnen enkele uren nadat het door RedLock op de hoogte was gebracht. Bij de hack zijn geen persoonlijke gegevens van Tesla-gebruikers op straat komen te liggen.

Door de hoge prijzen voor cryptomunten is het interessant voor hackers om gekraakte systemen van ondernemingen in te zetten om die digitale valuta’s te verkrijgen. Dat gebeurt door die computers ingewikkelde berekeningen uit te laten voeren.

Overigens liet de koers van de meeste cryptomunten woensdagavond weer een daling zien. De bekende bitcoin was de laatste dagen juist bezig aan een voorzichtige opleving. De munt was woensdag ook even weer bijna 12.000 dollar waard, maar kort daarop zakte de koers terug naar zo’n 10.500 dollar.

Begin februari was de bitcoin nog iets meer dan 6200 dollar waard. Dat betekende een voorlopig dieptepunt ten opzichte van de piek in december. Toen werd voor één bitcoin nog zo’n 20.000 dollar neergeteld.