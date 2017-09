Hack bij Amerikaanse beurstoezichthouder

De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) vermoedt dat er met voorkennis is gehandeld omdat zijn database Edgar is gehackt.

Volgens de organisatie is het systeem, waar bedrijven onder meer hun belangrijke financiële documenten moeten opslaan zodat ze voor beleggers toegankelijk zijn, al in 2016 gehackt maar kwam het illegaal binnendringen pas een maand geleden aan het licht. In Edgar zijn miljoenen documenten opgeslagen.

De hackers wisten een fout in de software te gebruiken om toegang te krijgen tot documenten als het opslaan in het systeem werd getest. Op dat moment is de data nog niet voor het brede publiek beschikbaar.

Persbureau Reuters meldde eerder al dat hackers er eerder dit jaar in waren geslaagd de handel in zogenoemde pennystocks, aandelen waarvan de koers lager dan 1 dollar is, te manipuleren. Dat konden ze doordat ze illegaal toegang kregen tot accounts van vermogensbeheerders.