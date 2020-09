Haarlemse stoffeerder maakt nu ook mondkapje

De kersverse Haarlemse mondkapjesfabrikant HMK Medical wil zijn productie de komende tijd flink opvoeren. In oktober verwacht het bedrijf 700.000 mondkapjes per week te produceren, waar dit nu nog op ruim 400.000 stuks ligt.

Uiteindelijk is het doel een wekelijkse productie van 1,5 miljoen stuks te halen. De deuren van HMK –afkorting voor Hollandse Mondkapjes– gingen vrijdag officieel open. Dat ontstond uit ideologische overwegingen. De Haarlemse ondernemer Sander Borchart ergerde zich bij het uitbreken van de coronacrisis eraan dat mondkapjes vooral uit Azië kwamen en voor woekerprijzen werden verkocht.

Een „essentieel” product als een mondkapje zou volgens hem niet via „een luchtbrug in enorme aantallen naar Nederland moet worden gevlogen” maar van Nederlandse bodem moeten komen om „onze eigen economie te ondersteunen”, meldt hij op Facebook.

Met technieken die hij overnam uit zijn stofferingsbedrijf voor voertuigen maakt Borchart sinds juni drielaagse mondkapjes. De maskers voldoen aan de Europese standaarden. Paul Buskermolen, financieel directeur van HMK Medical: „Dit zijn maskers die in operatiekamers en bij tandartsen en mondhygiënisten gebruikt worden, maar ze zijn ook door treinreizigers te dragen.”

Het bedrijf verkoopt de mondkapjes in binnen- en buitenland. In eerste instantie schatte HMK op een productie van 2,4 miljoen per week te komen. „Dit zou technisch gezien nog steeds mogelijk zijn”, zegt Buskermolen. „Maar we draaien nu 16 uur per dag en nog geen 24 uur.

Ook zijn de machines, afkomstig uit China, storingsgevoeliger dan gedacht, en het technisch opleiden van personeel kost tijd.” Het bedrijf neemt vooral „mensen aan uit de Uwv-hoek die door de coronacrisis hun werk zijn verloren.”

De mondkapjes hebben een wit of oranje elastiek. Op termijn wil HMK verder uitbreiden door ook andere spullen voor de zorg zoals operatiejassen te produceren.