Grotere kans op korting pensioenen

Enkele grote Nederlandse pensioenfondsen waarschuwen voor dreigende pensioenkortingen in de komende jaren. Doordat hun financiële positie afgelopen kwartaal is verslechterd, is de kans op verlaging van de pensioenen van veel Nederlanders in 2020 of 2021 groter geworden. Metaalfonds PME vraagt het kabinet zelfs om een „adempauze” en maatregelen om snijden in de uitkering aan ouderen te voorkomen.

De branche kreeg in de laatste maanden van 2018 flinke klappen als gevolg van de wereldwijd dalende beurskoersen. Daardoor werd eerder herstel de kop in gedrukt. Maar als hun zogeheten beleidsdekkingsgraad niet op tijd op het vereiste niveau van ruim 104 procent zit, moeten de fondsen de pensioenen verlagen. Het gaat om de graadmeter die aangeeft in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen.