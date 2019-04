Groter verlies voor snellaadbedrijf Fastned

Fastned heeft vorig jaar een groter verlies in de boeken gezet dan een jaar eerder. De uitbater van snellaadstations investeerde flink in de aanleg van nieuwe stations. Die uitgaven drukten het resultaat.

Onder de streep kwam Fastned bijna 6,3 miljoen euro tekort, waar in 2017 nog een nettoverlies van 5 miljoen euro werd geleden. De jaaromzet steeg tegelijkertijd met 195 procent tot dik 1,6 miljoen euro. In totaal werd er door bijna 18.000 klanten ruim 2,9 miljoen kilowattuur bij Fastned geladen. Volgens het bedrijf was dat goed voor naar schatting 14,5 miljoen emissievrije kilometers.

„Het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen is het afgelopen jaar ruim verdubbeld en dat zien we terug in onze cijfers. Omzet, afzet en aantal klanten zijn in 2018 bijna verdrievoudigd”, zegt topman Michiel Langezaal.

Fastned telde eind december 85 stations in Duitsland en Nederland. De onderneming blijft haar capaciteit uitbreiden en wil uiteindelijk een netwerk van circa 1000 snellaadstations bouwen in Europa.