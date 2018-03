Groter deel Nederlandse stroom is groen

Het aandeel duurzaam opgewekte stroom in Nederland is vorig jaar toegenomen naar 13,8 procent. In 2016 was nog 12,5 procent van het totale elektriciteitsverbruik groen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Zowel de productie uit wind als die uit zon nam afgelopen jaar toe. Windmolens blijven verreweg de grootste bron van duurzame stroom, voor verbranding van biomassa en zonne-energie. De totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen was 17 miljard kilowattuur (kWh) tegenover 15 miljard kWh in 2016.

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg met 16 procent, van 8,4 miljard naar 9,6 miljard kWh. In de tweede helft van 2016 werden er fors meer windmolens bij gebouwd. Die draaiden vorig jaar voor het eerst een heel jaar. In 2017 bleef de capaciteit van windmolens echter nagenoeg gelijk.

Onlangs werden maatregelen genomen om de energiedoelen voor de komende jaren weer in zicht te krijgen. Die doelen, gaan naast stroom ook over andere vormen van energie, zoals warmte. In 2023 moet 16 procent van de totale energieopwekking in Nederland uit hernieuwbare bronnen komen. In 2020 moet dat 14 procent zijn.