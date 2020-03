Grote verliezen op Wall Street om virusvrees

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met grote verliezen de handel uitgegaan. Zorgen om het nieuwe coronavirus zorgden voor een uitverkoop van aandelen. De epidemie doet zich steeds meer voelen in de Verenigde Staten, wat tot grote onzekerheid op de financiële markten leidt.

De Dow-Jonesindex sloot 3,6 procent lager op 26.121,28 punten. De brede S&P 500 verloor 3,4 procent tot 3023,94 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 3,1 procent tot 8738,59 punten. De stevige opleving van woensdag, toen de drie graadmeters rond de 4 procent winst boekten, is daarmee voor een groot deel weggevaagd. De opeenvolging van grote pieken en dalen lijkt erop te wijzen dat beleggers niet goed weten wat ze met de coronacrisis moeten aanvangen.

In Californië overleed woensdag voor het eerst een coronapatiënt. Cruisebedrijf Carnival werd ruim 14 procent minder waard, nadat het sterfgeval in verband werd gebracht met een van zijn schepen. Concurrenten Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line verloren respectievelijk 17,1 en 13,4 procent.

Ook luchtvaartmaatschappijen kenden een zware dag. De internationale brancheorganisatie IATA waarschuwde voor miljardenschade voor de sector vanwege het virus. Delta Air Lines werd 7,2 procent lager gezet en American Airlines ging ruim 13,4 procent onderuit.

Uitzender Manpower verloor 6,1 procent. De Britse branchegenoot Page Group meldde de impact te voelen van het nieuwe coronavirus in China, waar veel mensen niet naar hun werk konden.

Supermarktketen Kroger kwam met kwartaalcijfers die beter waren dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Het concern hield verder vast aan zijn vooruitzichten voor dit jaar, ondanks de corona-epidemie. Het aandeel won ruim 8 procent.

Xerox daalde 6 procent, nadat een hernieuwd overnamebod op HP Inc (min 0,3 procent) was afgeketst. Het vijandig bod van 35 miljard dollar zou veel te laag zijn. HP zette onlangs een beschermingsconstructie op tegen Xerox.

De euro was 1,1227 dollar waard, tegen 1,1216 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 45,91 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 49,96 dollar per vat.